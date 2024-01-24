Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, bazı uçak seferleri ise rötar yaptı.

İHA'nın haberine göre Van şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Başkale'de 48, Çaldıran'da 41, Çatak'ta 32, Erciş'te 90, Gevaş'ta 40, Gürpınar'da 109, Muradiye'de 32, Tuşba'da 35 ve Bahçesaray'da ise 1 olmak üzere toplam 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kapalı, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmasının beklendiğini açıklayan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise yağışların akşam saatlerine kadar Hakkari, Bitlis'in doğusu ile Van’ın kuzey ve güney kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olmasının tahmin edildiğini bildirdi. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Vatandaşlar ise son zamanlarda yağışların çok az olduğunu belirterek, yaz mevsiminde kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının zirai açıdan önemli olduğunu ifade etti.