Van'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

İlçeye 30 kilometre mesafede bulunan Aşağı Kuyucak Mahallesi'nde kar ve tipi nedeniyle 4 araçtaki 9 kişi yolda mahsur kaldı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri, dört saat süren çalışmanın ardından yolu açtı.
Araçları saplandığı yerden çıkaran ekipler, mahsur kalanların gidecekleri yere ulaşmalarını sağladı.
Öte yandan Doyumalan Mahallesi'nde rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götürmek isteyen Yasin Dede'nin kullandığı araç, tipi nedeniyle yoldan çıktı.
Bölgeye giden ekipler, aracı saplandığı yerden çıkararak Dede ile çocuğunu Çaldıran Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Yasin Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu göremediğini söyledi.
Uzun süre araçta mahsur kaldıklarını anlatan Dede, "Hastamla dört araçta bekledim. Ekipler gelerek bizi çıkardı. Allah onlardan razı olsun, teşekkür ederim." dedi.
YORUMLAR