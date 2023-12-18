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        Haberler Gündem Van'da kardan kapanan 134 yerleşim biriminin yolu açıldı - Güncel haberler

        Van'da kardan kapanan 134 yerleşim biriminin yolu açıldı

        Van'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 138 yerleşim biriminden 134'ünün yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 19:43 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:43
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        Van'da 134 yerleşim biriminin yolu açıldı
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        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 138 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Kent genelinde 600 personel ve 370 iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 134 mahalle ve mezranın yolu açıldı.

        Ekipler, kalan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        İş makinesi operatörü Abidin Alparslan, "Dün geceden bu yana ekip arkadaşlarımızla karla mücadele çalışması yapıyoruz. Saray ilçesine bağlı bütün mahalle ve mezraların yollarını açtık. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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