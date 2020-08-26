Van'da Kovid-19 tedbirleri

AA

Valilik, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun Kovid-19 tedbirleri kapsamında aldığı kararları duyurdu.

Yapılan açıklamada, kurulca, il sınırları içerisinde sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği, düğün ve nikahların da aynı gün içerisinde en fazla 1 saatte tamamlanması yönünde kararlar alındığı belirtildi.

Düğün salonlarında sandalye ve koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans, oyun pisti alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına izin verildiği kaydedilen açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararları şöyle sıralandı:

"Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmayacaktır. Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetler kesinlikle yapılmayacaktır.

Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocuklar, düğünlere ve nikah merasimlerine katılmayacaktır.

İlimiz genelinde her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisi (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilecek ve denetim faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu karar ile düzenlenen hususlar dışında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından belirlenmiş/belirlenecek kurallara/tedbirlere eksiksiz uyulacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) hiçbir şekilde yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramı yapılmayacaktır."