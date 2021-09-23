Van'da kurulan Yunus Timleri dualarla göreve başladı

AA

Van'da başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin şekilde mücadele edilmesi amacıyla Motosikletli Polis Timler Amirliği kuruldu.

Yunus Ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törende dualarla görevlerine başladı.

Törende gazetecilere açıklama yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 6 motosiklet ve 21 personelin Yunus Ekibi olarak görev yapacağını söyledi.

Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ekiplerin motosikletlerle aktif görev üstleneceğini anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Yunus ekiplerimiz yaz sezonunda sahil bölgesinde görev yapacaklar. Zamanla hem motosiklet hem de personel sayısı artacak. Allah arkadaşlarımızı kazadan ve beladan muhafaza eylesin. Bu ekipler kentin güvenliğine ek olarak bir güzellik katacak. Vatandaşın refahı, huzuru, asayişi ve trafikteki güvenliğini bir üst seviyeye çıkaracaktır."

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Lütfü Boyalı ve emniyet personeli katıldı.