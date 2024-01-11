Van'da okullar tatil mi? 11 Ocak Van'da okullar tatil mi?
Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe kar yağışı ve fırtına açıklamaları sonrasında gözler Valilik açıklamalarına çevrildi. Meteoroloji uyarıları sonrasında "11 Ocak Van'da okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. İşte Van'da okulların durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Yoğun kar yağışının görüldüğü Van'da öğrenciler, öğretmenler ve veliler "11 Ocak Van'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 11 Ocak Van'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...
METEOROLOJİ'DEN UYARI!
Yağışların: Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve yükseklerde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.