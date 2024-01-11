Haberler Gündem Van'da okullar tatil mi, açıklama geldi mi? 11 Ocak Cuma Van'da okul var mı?

Van'da okullar tatil mi? 11 Ocak Van'da okullar tatil mi? Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe kar yağışı ve fırtına açıklamaları sonrasında gözler Valilik açıklamalarına çevrildi. Meteoroloji uyarıları sonrasında "11 Ocak Van'da okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. İşte Van'da okulların durumu... Habertürk Giriş: 11.01.2024 - 00:48 Güncelleme: 11.01.2024 - 00:48 facebook

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Yoğun kar yağışının görüldüğü Van'da öğrenciler, öğretmenler ve veliler "11 Ocak Van'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 11 Ocak Van'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

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METEOROLOJİ'DEN UYARI! Yağışların: Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve yükseklerde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.