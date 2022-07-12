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Haberler Gündem 3. Sayfa Van'da ot biçme kavgası: 1 ölü, 9 yaralı
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Van'da iki ailenin ot biçme kavgasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Van'da ot biçme konusunda anlaşmazlık yaşayan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

Van'da ot biçme kavgası: 1 ölü, 9 yaralı
Van'da ot biçme kavgası: 1 ölü, 9 yaralı
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AA

Van'ın Çatak ilçesinde ot biçme nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Sırmalı Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

AA'nın haberine göre; kavgada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi de olay yerinde çağrılan ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 4'ü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

JANDARMA VE POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Jandarma mahallede, polis ekipleri de hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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