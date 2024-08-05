Van'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Bahçesaray'ın Bağcılar Mahallesi'nde Muhsin Dalyan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenip takla attı.
Kazada, otomobilin sürücüsü Muhsin Dalyan ile yanında bulunan 3 yakını yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, itfaiyecilerin yardımıyla otomobilden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
Van'a sevk edilen ve tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.