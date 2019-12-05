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Van'da PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Van'ın Çatak İlçesinin Övecek Mahallesi kırsalında Jandarma ekiplerince PKK'ya ait olduğu değerlendirilen bir sığınakta patlayıcı madde ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı madde imha edildi

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HABERTURK.COM

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütüne ait sığınak tespit edildi. Jandarma ekiplerince Çatak İlçesi Övecek Mahallesi kırsalında 4 Aralık tarihinde KIRAN Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogun operasyonu başlatıldı.

632 ADET MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleşen operasyonda bir sığınakta 20 kg'lık amonyum nitrat ve fuel oil karışımı, kullanıma hazır patlayıcı madde, 4 adet elektrikli fünye, 632 adet mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler yerinde imha edildi.

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