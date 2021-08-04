Van'da PKK'ya ait silah ele geçirildi

DHA

Van Valiliği, terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Gürpınar ilçesi Taşlıyazı Mahallesi kırsalında çobanlara ve göçerlere yönelik kontrollerin yapılması maksadıyla operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde, 1 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği 1 tabanca, 1 av tüfeği, bir miktar fişek ve malzeme ele geçirilmiştir" denildi.