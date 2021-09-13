Van'da polis ekipleri, bir haftada 299 düzensiz göçmen yakaladı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 6-12 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 299 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ayrıca suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte 135 bin 325 lira idari para cezası uygulandı.

Suçta kullanılan 9 araca da el konuldu.

Açıklamada, Van Emniyet Müdürlüğü olarak il genelinde ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve onları organize eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.