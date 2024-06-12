Van'da sağanak sele neden oldu - Güncel haberler

Van'da sağanak sele neden oldu - Güncel haberler

Van'da sağanak sele neden oldu Van'ın Başkale ilçesine sağanak yağış, Aşağı Küme Mahallesi'nde sele neden oldu. Debisi yükselen dereden taşan sel suları nedeniyle bazı evlerin bahçeleri ile dere kenarındaki ahırları su bastı, tarım alanları zarar gördü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 12.06.2024 - 21:55 Güncelleme: 12.06.2024 - 21:55 facebook

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