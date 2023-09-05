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Bu tür barajların yapımı ve avantajları hakkında bilgi veren Şahna, şunları kaydetti: "Yer altı barajı, yer altı suyunun önüne dik olarak geçirimsiz bir perde oluşturularak burada hapsedilmiş suyun depolanması, sonrasında ise bunun vatandaşa fayda olarak dönüşmesini sağlamaktır. Yer altı barajının sayısız avantajları var. Barajlar yer altında yapıldığından dolayı kamulaştırmada çok ciddi avantajı sözü konusu. Yine bu barajlarımızda buharlaşma, kirlenme söz konusu olmadığından dolayı suyun sürekliliği ve kalitesinde de azalma ya da zayıflama yaşanmayacaktır. Bu barajlarımızın yapım maliyetlerinin son derece ekonomik ve yapım sürelerinin kısalığı da büyük bir avantaj oluşturuyor."