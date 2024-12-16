Van'da takozsuz av tüfeği cezası: 7 bin 398 lira

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta sonu yapılan koruma kontrol çalışmaları sırasında 47 avcı kontrol edildi.

Yapılan çalışmalarda 1 şahıs hakkında takozsuz tüfek kullandığı için tutanak düzenlendi. Takozu olmayan 1 adet av tüfeğine el konulurken, şahsa 7 bin 398 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.