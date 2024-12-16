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        Haberler Gündem Çevre Van'da takozsuz av tüfeği cezası: 7 bin 398 lira | Son dakika haberleri

        Van'da takozsuz av tüfeği ile yakalanan şahsa 7 bin 398 lira ceza

        Van'da takozsuz av tüfeği kullanan 1 şahsa 7 bin 398 lira idari parası cezası kesildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:56 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:56
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        Van'da takozsuz av tüfeği cezası: 7 bin 398 lira
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta sonu yapılan koruma kontrol çalışmaları sırasında 47 avcı kontrol edildi.

        Yapılan çalışmalarda 1 şahıs hakkında takozsuz tüfek kullandığı için tutanak düzenlendi. Takozu olmayan 1 adet av tüfeğine el konulurken, şahsa 7 bin 398 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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