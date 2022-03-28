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Van'da terör operasyonlarında bir haftada 16 gözaltı

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 16 zanlı yakalandı

Van'da terör operasyonları: 16 gözaltı
Van'da terör operasyonları: 16 gözaltı
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AA

Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda bir haftada 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 PKK/KCK ve 10 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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