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Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Van'da, geçen hafta FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı

Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı
Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı
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İHA

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "7-13 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 8 şahıs olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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