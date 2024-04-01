Van'da terör soruşturmaları kapsamında 12 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 01.04.2024 - 22:35 Güncelleme: 01.04.2024 - 22:35
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 25-31 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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