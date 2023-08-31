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        Haberler Gündem Van'da "torbacı" operasyonlarında 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Güncel haberler

        Van'da "torbacı" operasyonlarında 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 23:55 Güncelleme: 31.08.2023 - 23:55
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        Van'da "torbacı" operasyonları: 21 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 25-31 Ağustos tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 21 şüpheli gözaltına alındı, 29,76 gram esrar, 11,25 gram sentetik kannobinoid ve 4 sentetik hap ele geçirildi.

        Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 15'i hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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