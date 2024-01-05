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        Haberler Gündem Güvenlik Van'da 'torbacı' operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

        Van'da 'torbacı' operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

        Van'da düzenlenen operasyonlarda "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı 14 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 00:20 Güncelleme: 05.01.2024 - 00:20
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        Van'da 'torbacı' operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
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        Van'da, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 29 Aralık 2023-4 Ocak 2024 tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlardaki "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        AA'nın haberine göre; 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 2 kilo 20 gram esrar, 205 gram kokain, 72,15 gram afyon sakızı, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerden 2'si hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 12'si hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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