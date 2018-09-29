Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van merkez ve ilçelerinde kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik sabah saat 05.30'da operasyon düzenledi. 14'ü zırhlı 37 ekibin katıldığı operasyonda 144 polis görev aldı. Drone ile görüntülenen operasyona, Özel Harekât polisleri de destek verdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen operasyonda daha önce belirlenen çok sayıda adrese girildi.

40 KAÇAK GÖÇMEN DE GÖZALTINA ALINDI

DHA'nın haberine göre arama yapılan adreslerde 40 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 28 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve sahte belge düzenlenmesinde kullanılan malzemeler de ele geçirildi. Yakalanan kaçak göçmenler polis araçlarıyla geri gönderme merkezine teslim edildi.

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