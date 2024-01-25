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        Haberler Gündem Van'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Van'da uyuşturucu operasyonları: 19 gözaltı

        Van'da, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 22:47 Güncelleme: 25.01.2024 - 22:47
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        Van'da uyuşturucu operasyonları: 19 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda 19-25 Ocak'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 1 kilo 542 gram sentetik uyuşturucu, 319 gram esrar, 3,47 gram eroin, 1,8 gram kokain ve 4 sentetik ecza ele geçirildi.

        Şüphelilerden 3'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 16'sı hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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