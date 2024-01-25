Van'da uyuşturucu operasyonları: 19 gözaltı Van'da, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 19-25 Ocak'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 1 kilo 542 gram sentetik uyuşturucu, 319 gram esrar, 3,47 gram eroin, 1,8 gram kokain ve 4 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 16'sı hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.