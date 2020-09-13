Van'da uyuşturucu operasyonu

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda, bir kargo şubesinde narkotik köpeği "Zeus"un katılımıyla yapılan aramada, gıda kolisi içerisindeki pirinç torbasına zulalanmış paket içerisinde 506 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli A.U. ve V.C. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.