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Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 12 gözaltı

Van'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 12 gözaltı
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AA

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 7-13 Nisan'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, 10 sentetik ecza, 59,69 gram sentetik uyuşturucu, 5,87 gram eroin ve 7,89 gram esrar ele geçirildi.

AA'nın haberine göre gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu nakletmek', 7'si hakkında da 'uyuşturucu kullanmak' suçlarından işlem yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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