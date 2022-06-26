Van'da yıldırım faciası: Onlarca koyun öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Van'da yıldırım faciası: 1 çoban yaralandı, 63 koyun öldü

Van'ın Gürpınar ilçesinde düşen yıldırım, faciaya yol açtı. Yıldırım çarpması nedeniyle çoban yaralanırken 63 koyun öldü

Van'da yıldırım faciası: 1 çoban yaralandı, 63 koyun öldü
Van'da yıldırım faciası: Onlarca koyun öldü
0:00 / 0:00
İHA

Van'ın Gürpınar ilçesinde yıldırım çarpması sonucunda çoban yararlanırken, 63 küçükbaş hayvan öldü. Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Erkaldı Mahallesi Sürdüz Dağı mevkisinde meydana geldi.

İHA'nın haberine göre; dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağışla birlikte yıldırım düşmesi sonucu Sadık Armutçu isimli çoban yararlanırken, 63 küçükbaş hayvan öldü. Bölgede olan başka bir çobanın haber vermesi sonucu olay yerine giden mahalle halkı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 112 Acil ekiplerine ihbarda bulundu.

Feci olayın yaşandığı bölge, yoldan uzak olduğu için yaralı çobanı mahalle halkı kendi imkanları ile ambulansa ulaştırdı. Yaralı çoban ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?
GÜNDEM İl olmaya aday ilçeler!
Valilik duyurdu | İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergahlar: 26 Haziran 2022 Pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı?
GÜNDEM Pazar günü trafiğe kapalı olan iller!
LGS ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB ile 2022 LGS sınav sonuçları sorgulama tarihi açıklandı! MEB Bakanı Özer'den LGS açıklaması!
GÜNDEM LGS sonuçları için geri sayım başladı!
Bekçi alımı sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? EGM PA ile 2022 bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl alınır ve nereden alınır? 3250 bekçi alımı ne zaman ve ayın kaçında yapılacak?
GÜNDEM Bekçilik sınavı tarihi belli oldu!
YKS üniversite sınavı sonuçlarında geri sayım sürüyor | ÖSYM ile AYT, YDT, TYT 2022 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TYT'de baraj puanı olacak mı?
GÜNDEM YKS sonuçlarında geri sayım sürüyor!
Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GÜNDEM Gazi Koşusu için geri sayım
Kurbanlık fiyatları 2022: Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık koç, koyun, dana fiyatları ne kadar, kaç TL açıklandı?
GÜNDEM Kurbanlık fiyatları ne kadar?
AÖL sınav tarihleri takvimi 2022: MEB ile Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte ve nasıl yapılacak? Açık Öğretim Lise sınavları yüz yüze mi, online mı olacak?
GÜNDEM AÖL sınav tarihleri 2022
PTT personel alımı 2022: PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler ve nereden yapılır? PTT 55 bin personel alımı bu sene yapılacak mı?
GÜNDEM PTT personel alımı 2022
Mahmut Efendi'nin mezarı nerede, hangi ilçede? İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu nereye defnedildi, hangi mezarlıkta ve kabri nerede, mezarlığa nasıl gidilir?
GÜNDEM Mahmut Ustaosmanoğlu nereye defnedildi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.