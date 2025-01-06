Van'da yollar kapandı, eğitime ara verildi!

Van'da dün geceden beri aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 493 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Bahçesaray ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle 237 mahalle ve 256 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye kadar ulaştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kar küreme çalışması başlattı. Ekipler, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için de çalışma yürütüyor.