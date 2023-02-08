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Van'daki antik kentin depreme karşı kullandığı ilginç kırlangıç sistemi

Van'da yer alan Zernaki Tepe'de gerçekleştirilen bir kazı çalışması, bir zamanlar insanların evlerini depremden korumak için "kırlangıç sistemi" denilen bir tekniğe başvurduğunu gösteriyor. Bu ilginç yöntemde harç kullanılmadan, taşlar birbirine kenetleniyor.

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  • Van'daki antik kentin depreme karşı kullandığı ilginç kırlangıç sistemi nedir?

    AA'da yer alan bir habere göre; 2021 yılında yapılan arkeolojik bir çalışma ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.

     
  • Van'daki antik kentin depreme karşı kullandığı ilginç kırlangıç sistemi nedir?

    Van'ın Erciş ilçesindeki Zernaki Tepe'de, modern toplu konut anlayışının Doğu Anadolu'daki ilk örneği olduğu düşünülen yaklaşık 270 hektar alandaki kent kalıntısında, surlardaki taşların, harç kullanmadan "kırlangıç sistemi" ile depreme dayanıklı hale getirildiği belirlendi.
  • Van'daki antik kentin depreme karşı kullandığı ilginç kırlangıç sistemi nedir?

    Çalışmaların bugün bile sürdüğü ve gizemi çözülemeyen kayıp kent, ızgara planlı bir şehir olma özelliğine sahip ve zamanında 10 bin kişiyi barındırdığı düşünülüyor. Kazılardan elde edilen bulgular, eski medeniyetin ilginç bir inşaat tekniği kullandığını gösteriyor.
  • Van'daki antik kentin depreme karşı kullandığı ilginç kırlangıç sistemi nedir?

    Van Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Erol Uslu, elde edilen bulgulardan, kırlangıç sisteminin nasıl olduğuna dair tüm detayları aktarıyor;

     
  • Van'daki antik kentin depreme karşı kullandığı ilginç kırlangıç sistemi nedir?

    - Kalenin ön sur duvarı 7 bloktan oluşuyor ve tamamı ana kaya üzerine oturtulmuş,

    - Tüm taşlar harç kullanmadan birbirine kenetlenmiş,

    - Duvarlar örülürken küçük taştan, büyük taşa giden ilginç bir teknik kullanılmış,

    - Taşların dip kısımlarında kireç benzeri bir tabaka uygulanarak taban sertleştirilmiş böylece taşların kayması engellenmiş, bu sayede yapı depreme dayanıklı bir hale getirilmiş.

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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