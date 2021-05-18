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Van'daki Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılması İran'da da heyecan yarattı

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 aydır geçişlere kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın bugün yeniden açılması Van'daki iş çevreleri kadar İranlıları da mutlu etti.

Van'daki Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılması İran'da da heyecan yarattı
AA

Saray ilçesinde bulunan ve İran'da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, yeniden açıldı.

Her yıl binlerce İranlı turistin kente giriş yaptığı kapının açılması hem Van hem de İran'da turizm sektörü temsilcilerini ve iş çevrelerini heyecanlandırdı.

Gümrük kapısının kapalı olması nedeniyle uzun zamandır Türkiye'ye gelemeyen İranlılar, şimdiden acentelerle görüşerek kentteki otellerde rezervasyon yaptırdı.

Son 72 saat içinde yaptırdıkları Kovid-19 testleri negatif çıkan İranlıların giriş yapabileceği kentte, esnaf ve konaklama tesisleri de hazırlıklarını tamamlayarak gelecek misafirleri beklemeye başladı.

- "İran'da büyük bir heyecan var"

İranlı tur rehberi İrfan Haşimi, AA muhabirine, İranlıların kente gelmek için 14 aydır Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasını beklediğini söyledi.

Sınır kapısının açılmasıyla İranlıların Türkiye gelmek için hazırlıklara başladığını anlatan Haşimi, "İranlılar bir an önce gelmek istiyor. Herkes bizi arayarak talepte bulunuyor. Van'a gelmek için yoğun talep var. Salgın nedeniyle uzun zamandır gelemeyen İranlılar Van'a akın edecek. Van, İran'a çok yakın ve insanları çok misafirperver olduğu için tercih ediliyor. Yoğun alışveriş yapmak ve eğlenmek için geliyorlar. Bu nedenle sınır kapısının açılması herkesi mutlu etti. İran'da büyük bir heyecan var." diye konuştu.

- "Alışveriş mekanları dolacak"

İranlı turizm acentesi temsilcisi Cefer Babazadeh ise sınır kapısının açılmasıyla kente yoğun bir turist akışının yaşanacağını ifade etti.

İnsanların Türkiye'ye gelmek için sabırsızlandığını ifade eden Babazadeh, şunları kaydetti:

"14 aydır bu haberi bekliyoruz. Her gün İran'dan sınır kapısının açılması için yüzlerce telefon alıyoruz. İnsanlar alışveriş yapmak ve gezmek için bir an önce Van'a gelmek istiyor. Herkes bu haberle çok heyecanlandı ve mutlu oldu. İnşallah önümüzdeki günlerle beraber 1 milyonun üzerinde turist Van'a gelecek. Eski günlere yavaş yavaş kavuşuyoruz. Alışveriş mekanları dolacak. Bu anlamda sınır kapsının açılması en çok turizm acentelerinin temsilcilerini mutlu etti. Çok zor ve sıkıntılı günler yaşadık."

Rehber Feria Kheyri de "İran'da herkes sınır kapısının açılmasına olumlu bakıyor. Önceki yıllarda yoğun turist akışı oluyordu, bu sene bu yoğunluğu yeniden bekliyoruz. Telefonlarımız hiç susmuyor. Herkes arıyor ve fiyat alıyor. Büyük bir heyecan oluştu." dedi.

- "Van adeta bayram ediyor"

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Yunus Yüksel, tüm Van halkının İranlı misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Otel ve konaklama tesislerinde hazırlıkların tamamlandığını belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Bütün esnafımız ve turizmcilerimiz ticaretlerini sınır kapısı üzerinden yapıyor. 14 aydır da kapalı ve esnafımız büyük sıkıntı yaşadı. Şimdi açılması herkesi çok mutlu etti. Van adeta bayram ediyor. Beklentimiz çok yüksek. Her gün telefon ve mail üzerinden talepler alıyoruz. Önceki yıllardan daha fazla turistin gelmesini bekliyoruz. Bütün turizm mekanları hazırlıklarını yaptı. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazırız."

Esnaf Semih Kaya da "Kapının açılmasıyla yeniden canlı günlere dönmeyi ümit ediyoruz. Herkes bugünü bekliyordu. İnşallah çarşı pazar yeniden eski günlerine dönecek. Bu konuda çok umutluyuz." ifadelerini kullandı.

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