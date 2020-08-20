Urartu Kral\u0131 II. Sarduri taraf\u0131ndan Milattan \u00d6nce 750 y\u0131l\u0131nda yapt\u0131r\u0131lan \u00c7avu\u015ftepe Kalesi ve kuzey k\u0131sm\u0131ndaki nekropol alan\u0131nda bu y\u0131l ba\u015flat\u0131lan kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda Urartular\u0131n \u00f6l\u00fc g\u00f6mme adetleri ve sosyal ya\u015fam\u0131na ili\u015fkin yeni bilgiler elde ediliyor. Van Y\u00fcz\u00fcnc\u00fc Y\u0131l \u00dcniversitesi Edebiyat Fak\u00fcltesi Arkeoloji B\u00f6l\u00fcm Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Rafet \u00c7avu\u015fo\u011flu ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda antropolog, arkeolog, sanat tarih\u00e7i ve restorat\u00f6rlerlerden olu\u015fan 17 ki\u015filik ekip, 2 bin 750 y\u0131ll\u0131k nekropolde K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n izniyle yap\u0131lan kaz\u0131larda \u00f6nemli bulgulara ula\u015f\u0131ld\u0131. Ge\u00e7en y\u0131l ortaya \u00e7\u0131kar\u0131lan ve Urartularda y\u00f6netici s\u0131n\u0131f\u0131n g\u00f6m\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc de\u011ferlendirilen alanda tarihe \u0131\u015f\u0131k tutacak verilerle kar\u015f\u0131lan ekip, \u00fczerinde bir\u00e7ok tak\u0131 ve pazu k\u0131sm\u0131nda ejder ba\u015fl\u0131 bilezik olan 3 ya\u015flar\u0131nda \u00e7ocuk iskeleti buldu. Urartu aristokratlardan birinin \u00e7ocu\u011funa ait oldu\u011fu de\u011ferlendirilen iskeletteki ejder ba\u015fl\u0131 bronz bilezikler, b\u00f6lgede bug\u00fcne kadar yap\u0131lan kaz\u0131larda ilk kez kar\u015f\u0131la\u015f\u0131ld\u0131. Alan\u0131nda uzman akademisyenler taraf\u0131ndan titizlikle incelenen buluntular, Urartu d\u00f6neminin \u00f6l\u00fc g\u00f6mme adetleri ve y\u00f6netici s\u0131n\u0131f\u0131yla ilgili yeni bilgilere \u0131\u015f\u0131k tutacak. - Heyecan verici bir durum Prof. Dr. \u00c7avu\u015fo\u011flu, AA muhabirine, bu y\u0131l \u00c7avu\u015ftepe Kalesi nde pandemi nedeniyle kaz\u0131 ve restorasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na biraz ge\u00e7 ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n yo\u011funla\u015ft\u0131\u011f\u0131 nekropol alan\u0131nda her g\u00fcn yeni bulgulara rastlad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan \u00c7avu\u015fo\u011flu, Nekropol alan\u0131 dedi\u011fimiz yer gizemini hala koruyor. Bu gizemi \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz. Kaz\u0131 yapt\u0131k\u00e7a yeni bulgularla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yoruz. Bug\u00fcnk\u00fc kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131zda 3 ya\u015flar\u0131nda yeni bir g\u00f6m\u00fcyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k. Bu g\u00f6m\u00fc, Urartu arkeolojisi a\u00e7\u0131s\u0131ndan bir ilk. \u0130lk kez b\u00f6yle bir g\u00f6m\u00fcyle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yoruz. \u0130lk kez bir bebe\u011fin pazu k\u0131s\u0131mlar\u0131nda bronzdan bileziklere rastlad\u0131k. dedi. \u0130skeletin Urartularda bir soylu ya da aristokrat\u0131n \u00e7ocu\u011funa ait oldu\u011funu de\u011ferlendirdiklerini aktaran \u00c7avu\u015fo\u011flu, Hoker tarz\u0131nda g\u00f6m\u00fclm\u00fc\u015f bir bebek. Bebe\u011fin \u00fczerinde \u015fimdiye kadar rastlanmayan iki kolunun pazular\u0131 k\u0131s\u0131mlar\u0131 \u00fczerinde k\u00fc\u00e7\u00fck ejder ba\u015fl\u0131 bronzdan bilezik var. Bununla birlikte boyun k\u0131sm\u0131nda amulet dedi\u011fimiz bir kum ta\u015f\u0131 ve boncuklardan kolye var. Ba\u015f k\u0131sm\u0131nda k\u00fc\u00e7\u00fck bir kase var, yiyecek b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015f. Bu, bebe\u011fin \u00f6nemli \u015fahs\u0131n bebe\u011fi oldu\u011funu bize g\u00f6steriyor. \u00c7ok g\u00fczel s\u00fcsleyip kapatm\u0131\u015flar. Dini t\u00f6renle ve a\u011f\u0131t yak\u0131larak g\u00f6m\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok titizlikle yerle\u015ftirmi\u015fler. Bu bulgu, Urartular\u0131n bebeklerini \u00e7ok iyi bir \u015fekilde s\u00fcsleyerek \u00f6b\u00fcr d\u00fcnyaya u\u011furlad\u0131klar\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor. Urartu arkeolojisi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok \u00f6nemli bir bulgu. Biz bilim insanlar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok muazzam ve heyecan verici bir durum \u00e7\u00fcnk\u00fc Urartu arkeolojisine yeni bir katk\u0131 sa\u011flayacak. Kaz\u0131 devam ediyor, yeni bulgular\u0131n daha \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 bekliyoruz. diye konu\u015ftu. - Bu alanlarda yap\u0131lan kaz\u0131larda her g\u00fcn yeni bulgulara rastlan\u0131yor G\u00fcrp\u0131nar Kaymakam\u0131 Fatih Sayar da \u00c7avu\u015ftepe Kalesi ndeki kaz\u0131 alan\u0131nda incelemelerde bulunarak, \u00e7al\u0131\u015fmalar hakk\u0131nda Kaz\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Rafet \u00c7avu\u015fo\u011flu ndan bilgi ald\u0131. Sayar, G\u00fcrp\u0131nar il\u00e7esinin kadim bir ge\u00e7mi\u015fe sahip oldu\u011funu belirterek, \u0130l\u00e7emiz, \u00c7avu\u015ftepe ve Ho\u015fap ve Zernek kaleleriyle farkl\u0131 medeniyetlere ev sahipli\u011fi yapm\u0131\u015f. Bu alanlarda yap\u0131lan kaz\u0131larda her g\u00fcn yeni bulgulara rastlan\u0131yor. Bu yeni bulgular hem ilimizin hem de \u00fclkemizin turizmine \u00f6nemli katk\u0131 sa\u011flayacak. Bizler de kaz\u0131 ekibinin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 destekliyor ve \u00f6nemsiyoruz. ifadesini kulland\u0131.