Van'daki Kırgız Türkleri Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmıyor

AA

Ulupamir Mahallesi'ne yerleştirilen Kırgız Türkleri, Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerini sürdürüyor.

Normalleşme sürecine rağmen tedbirleri taviz vermeden uygulayan Vatansever, mahalle giriş ve çıkışına duba bırakarak nöbet tutuyor.

Azalarıyla gelenlerin maskelerini kontrol eden, maskesi olmayanların girişine izin vermeyen Vatansever, mahalle sakinlerinin de sosyal mesafe kurallarına uymasını sağlamak için sürekli uyarılarda bulunuyor.

Vatansever, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün mahallelerine bulaşmaması için 11 Mart'ta aldıkları tedbirleri uygulamaya devam ettiklerini söyledi.

Dışarıdan mahalleye gelenlerin kontrol edilmeden geçişine izin vermediklerini belirten Vatansever, "Mahalle sakinleri devletimizin imkanlarıyla maskelerini aldı. Kimsenin maskesiz dolaşmasına izin vermiyoruz. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kuralına herkes uyuyor. Biz bu kurallara, tedbirlere uyduğumuz için bugüne kadar köyümüzde hiçbir vaka bulunmamıştır. Dışarıdan gelen herkesi kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli önlemlerimizi alıyoruz." diye konuştu.