Van'daki operasyonda cephanelik çıktı 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığınca Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsalında, 01 Eylül 2022 günü, örgüt mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada, 1’i turuncu kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından yapılan arazi araması neticesinde;

1 adet yarı otomatik av tüfeği, 3 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 264 adet fişek, 8 adet AK-47 kalaşnikov şarjörü, 1 adet el dürbünü,

4 adet termal şemsiye ile çok sayıda örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi."