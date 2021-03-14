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Van'daki Tekstilkent, iş arayan kadınların umudu oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" çerçevesinde Van'da hayata geçirilen Tekstilkent'te yaklaşık 2 bin kadın istihdam ediliyor.

Van'daki Tekstilkent, iş arayan kadınların umudu oldu
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" çerçevesinde Van'da hayata geçirilen Tekstilkent'te yaklaşık 2 bin kadın istihdam ediliyor.

Van-Gürpınar kara yolunda, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) destekleriyle hayata geçirilen Tekstilkent'te faaliyet yürüten 32 fabrika, kentte binlerce insanın ekmek kapısı haline geldi.

3 bin gencin çalıştığı fabrikalarda iş imkanı bulan yaklaşık 2 bin kadının hazırladığı ürünler, hem istihdama hem de kentin ekonomisine katkı sağlıyor.

- "İstihdamın yaklaşık yüzde 70'ini kadınlar oluşturuyor"

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine, kentin genç nüfus potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Daha önce hayata geçirilen Tekstilkent birinci etabında yer alan fabrikalarda gençler için iyi bir istihdam alanı oluştuğunu anlatan Güray, "Tekstilkent ilk kurulduğu zaman yatırımcıların bazı kaygıları vardı. 'Kadınları istihdam edebilir miyiz?' diye tereddütler yaşandı. Projenin hayata geçmesiyle bu kaygıların çok yersiz olduğu ortaya çıktı. Tekstil sektöründe istihdamın yaklaşık yüzde 70'ini kadınlar oluşturuyor. Kadınlar iş hayatına çok ciddi şekilde entegre oldu. Bu da bizi oldukça memnun eden bir sonuç." dedi.

Projenin ikinci aşamasında organize sanayi bölgesinde yeni fabrikaların kurulacağını hatırlatan Güray, şunları kaydetti:

"İkinci etap önemli bir proje. Yaklaşık 19 milyon lira harcandı. 15 bin istihdam bekleniyor. İnşallah inşaat sezonunun başlamasıyla yeni fabrika binaları burada yükselecek. Çocuklu olan ve iş hayatına katılamayan kadınların da istihdamına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Ajansımız ve Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ile Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilecek proje ile kreş ve gündüz bakım evi başta olmak üzere ihtiyaç duydukları bütün sosyal donatıları da hayata geçiriyoruz. Bu da kentin ekonomisine, istihdamına daha çok katkı sağlayacak."

- "Diğer kadın arkadaşlarımıza da örnek olduk"

Fabrikada çalışan Şilan Kutluk da "Burada çalışanların büyük çoğunluğu kadın. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz, kimseye minnet etmiyoruz. En azından elimiz ekmek tutuyor. Tekstilde çalışmaya başlayarak diğer kadın arkadaşlarımıza da örnek olduk." ifadelerini kullandı.

Proje sayesinde birçok gencin hayalindeki işe kavuştuğunu anlatan Zehra Yıldız ise "Burada evli olan arkadaşlarımız var. Çocuklarına bakabiliyorlar, en azından zor durumda kalmıyorlar. Burada bizlere iş imkanı sağlandığı için mutluyuz." şeklinde konuştu.

Her yıl istihdam edilen genç sayısını artırdıklarını dile getiren Tekstilkent'teki bir fabrikanın müdürü Hasan Polat da fabrikada istihdam ettikleri 200 kadının ürettiği ürünlerle ekonomiye katkı sağladıklarını aktardı.

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