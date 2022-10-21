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İHA'nın haberine göre Van Ferit Melen Havalimanına bugün planlanan uçuşlar şiddetli yağış dolayısıyla iptal edildi. Öğle saatleri sonrası planlanan 5 sefer iptal edilirken, bazı uçak şirketleri mağdur olan yolcularını kentteki otellere yerleştirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 15.20 - 19.15 saatleri arasında planlanan 3'ü İstanbul, Adana ve Ankara'ya planlanan uçuşlar etkilendi.



YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDI

AA'nın haberine göre Van'ın Bahçesaray ilçesinde mevsimin ilk karı, ulaşımda aksamaya neden oldu. Kent genelinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Van-Bahçesaray kara yolunun 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde başlayan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük yaşayan bazı sürücüler, araçlarına zincir takmak zorunda kaldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, bölgede yol açma ve tuzlama çalışması başlattı.

Bahçesaray'dan Van'a gelirken kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar, karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

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