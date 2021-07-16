Van'dan NASA'ya aile özlemi temalı yöresel kilimle teşekkür

AA

NASA'nın 13 Nisan'da düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı fotoğraf yarışmasında birinci olan Van Gölü fotoğrafını çeken Astronot Kate Rubins, unutulmadı.

- Van'ın tanıtılmasına katkı sundular

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, belediyenin kilim atölyesinde hazırlanan kilim, "Van Gölü'nün Sırları" kitabı ve teşekkür plaketini Rubins ve NASA yetkililerine verilmek üzere Dışişleri Bakanlığına teslim etti.

Bilmez, AA muhabirine, NASA'nın düzenlediği yarışmada Van Gölü fotoğrafının birinci seçildiğini anımsattı.

Astronot Rubins'e teşekkür etmek için NASA'ya Van kilimi gönderdiklerini anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Astronotumuza teşekkür mahiyetinde bir kızımızın ürettiği kilimi ve o kilimdeki desenlerin ne anlama geldiğini anlatan bir mektup hazırlandı. Kilim NASA'ya hediye olarak gönderildi. Ayrıca Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından hazırlanan 'Van Gölü'nün Sırları' kitabını Türkçe ve İngilizce olarak gönderdik. Hediyelerin Amerikan mevzuatına göre kabul edilmesi için diplomatik yoldan gitmesi gerekiyordu. Biz bu hediyeleri Dışişleri Bakanlığımıza teslim ettik. Onlar diplomatik kurye ile bunu Amerika'ya gönderecekler. Orda da inşallah NASA yetkililerine kilim ve kitap teslim edilecek. Van'ın tanıtılması konusundaki katkılarından dolayı hem NASA yetkililerine hem astronot Rubins'e teşekkür ediyorum."

- Rubins için bir genç kızın aile özlemini desenlerle yansıttığı kilim hazırlandı

Astronot Rubins'e hediye edilmek üzere NASA'ya gönderilen kilimi hazırlayan Nesibe Ertaş, el dokuması kilimi 3 ayda tamamladığını söyledi.

Kilimin üzerindeki desenlerin ne anlama geldiğini anlatan bir mektup da gönderdiklerini belirten Ertaş, "27 yıldır kilimcilikle uğraşıyoruz. Ailemizde gelenek olarak devam eden bir meslek. 12 yıla yakındır Büyükşehir Belediyesine ait kilim atölyesinde çalışıyorum. Kilimlerimizde çok sayıda değerli desenlerimiz var. Bu desenlerimizin her birinin bir anlamı var." dedi.

- "Kesneker" kiliminin özelliği

"Kesneker" adı verilen kilimdeki desenler, Hakkari'ye gelin giden genç kızın, ailesine duyduğu özlemi yansıtıyor.

Rivayete göre, genç kızın farklı bir ev ve yaşama ilk adımını atarken, dokuduğu kilim için tasarladığı desenle eşinin ailesine maharetini gösterme fırsatı bulduğuna, yörede bu deseni hiçbir genç kızın becerememesi üzerine de kilime "Kesneker" (kimsenin kolayca dokuyamadığı) adı verildiğine inanılıyor.