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Van depreminin simgesi Azra bebeği kurtaran AFAD görevlisi, kentte afetle mücadeleyi yönetecek

Van'da 10 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanın enkazı altında kalan 14 günlük Azra bebeği 47 saat sonra sağ kurtaran ekipte yer alan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlisi Ali İhsan Körpeş, yıllar sonra kurtardığı canlarla onlarca kişinin mutluluğuna ortak olduğu kentte afetle mücadeleyi yönetmekle görevlendirildi.

Van depreminin simgesi Azra bebeği kurtaran AFAD görevlisi, kentte afetle mücadeleyi yönetecek
AA

AFAD İzmir Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği'nde görev yapan Körpeş, 23 Ekim 2011'de yaşanan depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Van'a geldi.

Erciş ilçesinde yıkılan 7 katlı binanın enkazından 47 saat sonra 14 günlük Azra Karaduman'ı çıkaran ekipte yer alan Körpeş, geçen yıl da İzmir'de meydana gelen deremde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki çalışmaların 91. saatinde 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ve 17 saat sonra İnci Okan'a ulaşan ilk görevlilerden biri olan Körpeş, 10 yıl sonra birçok ailenin mutluluğuna ortak olduğu Van'a AFAD Müdürü olarak atandı.Körpeş, AA muhabirine, yıllar önce arama kurtarma çalışmaları için geldiği kente AFAD Müdürü olarak atanmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Van depreminde herkesin umudunu yitirdiği anda Azra bebeğin enkazdan sağ kurtarılmasının yüzleri güldürdüğünü belirten Körpeş, o anları şöyle anlattı:

"Van'da deprem yaşandığını duyduğumuzda hemen yardıma koştuk. İnsanların bize ihtiyacının olduğunu biliyorduk. Geldiğimizde çok yıkıcı bir tabloyla karşılaştık. Yıkılan bir binada görevlendirildik. Yaptığımız ilk sesli aramada bir ailenin enkaz altında olduğunu tespit ettik. Enkaz altında kalanlardan birinin 14 günlük bebek olduğunu öğrendik. Aile 47 saat enkaz altında kalmıştı. Yaptığımız çalışmayla ilk etapta 14 günlük olan Azra bebeği, sonra annesini ve babaannesini enkazdan sağ kurtardık. O sırada duygusal anlar yaşadık. Ancak çalışmayı bırakmadık. Bizi bekleyen başka insanların da olduğu bilinciyle ara vermeden çalışmalara devam ettik. Ekibimizle enkaz altından 3 kişiyi kurtardığımız için çok mutlu olduk."

Enkaz altındaki birini zarar vermeden kurtarmak için sürekli tatbikat yaptıklarını aktaran Körpeş, riskleri en aza indirip gerekli güvenlik önlemlerini alarak insanları kurtarmanın yollarını aradıklarını dile getirdi.

Van'daki kurtarma çalışmalarında ilk teması Azra'nın annesiyle kurduklarını belirten Körpeş, "Enkazın 7 metre altındaydı. Çok dar bir alandı ve iki kişinin çalışma ortamı yoktu. Açtığımız ilk dehlizden Azra'yı aldık. Annesi ilk başta teslim etmek istememişti ama o güveni sağladığımız için bebeğini bize teslim etti. Kelimelerle anlatması imkansız duygular yaşadık." dedi.

- "2021 yılı afet eğitim yılı ilan edildi"

Meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeleri devlete, millete ve vatandaşa hizmet yolunda değerlendirmeye gayret edeceğini belirten Körpeş, "Van'a geldiğimde insanların sıcak kanlılığını gördüm. 10 yıl sonra buraya gelmek benim için ayrı mutluluk oldu. Van'da görev yapmak benim için onurdur. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun direktifiyle 2021 afet eğitim yılı olarak ilan edildi. Bu çerçevede vatandaşlarımızın afet konusunda bilinçlenmesi adına çalışmaları başlatıyoruz. Bugünden itibaren afet farkındalık eğitimlerinin startını verdik. Yeni tip koronavirüs sürecinden sonra hızlı şekilde vatandaşlarımızın afet konusunda bilgilenmelerini sağlayacağız." diye konuştu.

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