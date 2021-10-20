Van Gogh Bilkent Sanat Festivali'nde

Van Gogh ruhu, RC tarafından “Sanata Evet” mottosuyla düzenlenen 4. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali’nde ziyaretçileri bekliyor.

Dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh’un “Arles’daki Yatak Odası” tablosu, Burak Örücü’nün katkılarıyla ressam Yavuz Bozkurt tarafından üç boyutlu olarak canlandırıldı. Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nde orijinali sergilenmekte olan tablo, 1888 yılında Vincent Van Gogh tarafından yapıldı. 4. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali kapsamında, Bilkent Center Sanat Sokağı’nda sergilenen oda festival bitiminden sonra da sanatseverler için sergilenmeye devam edecek.