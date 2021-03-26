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Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un, Fransa'nın başkenti Paris'in yerleşim yerlerinden Montmarte'deki bir yel değirmenini tasvir ettiği Scène de rue à Montmartre (Montmartre'deki Sokak Manzarası) tablosu açık artırmada satıldı.

Hiçbir yerde sergilenmeyen 134 yıllık tablo Sotheby's Müzayade Evi tarafından düzenlenen açık artırmada 13.09 milyon euroya (123 milyon 715 bin TL) satıldı. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.

Eserin 8 milyon euroya alıcı bulmasını bekleyen Sotheby's satış fiyatının sanatçı için Fransa'da bir rekor olduğunu aktardı.

100 YILI AŞKIN SÜREDİR TEK BİR AİLEDEYDİ

Montmartre'deki Sokak Manzarası, Van Gogh'un kardeşi Theo ile Paris'te yaşadığı dönemde tuvale döktüğü eserlerden yalnızca bir tanesi.

1887'de oluşturulan eserin 100 yılı aşkın süredir Fransız bir ailesinin koleksiyonunda olduğu belirtiliyor.

Resimde, o zamanlar köy olan Montmartre'deki noktalı yel değirmenlerinden biri tasvir ediliyor.

Şu anda bölgeye hakim olan ünlü Sacré-Cœur Kilisesi'nin o zamanlarda inşaat halinde olduğu ifade ediliyor.

Halka açık bir müzayedede satılan son Van Gogh eseri 2017'de ABD'nin New York kentinde 81 milyon dolara satılan 1889 tarihli 'Bir Tarlada İşçi' eseri olmuştu.