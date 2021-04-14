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NASA Dünya Gözlem Turnuvası editörü: 'Van Gölü kazanacak' demiştim

Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafının birinci olduğu ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) çevrim içi fotoğraf yarışmasını düzenleyen Dünya Gözlemevi internet sitesinin editörü Michael Carlowicz, fotoğrafı kendisinin seçtiğini ve kazanacağını çok önceden tahmin ettiğini söyledi

NASA Dünya Gözlem Turnuvası editörü: 'Van Gölü kazanacak' demiştim - Haberler
NASA Dünya Gözlem Turnuvası editörü: 'Van Gölü kazanacak' demiştim
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NASA'nın çevrim içi fotoğraf yarışması Dünya Gözlem Turnuvası'nı düzenleyen editör Carlowicz, Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafının 32 fotoğraf arasında birinci seçilmesinin ardından AA muhabirine konuştu.

NASA Dünya Gözlemevi sitesinin 1999'da NASA Bilim Biriminin parçası olarak kurulduğunu ve her gün yeryüzünün uzaydan çekilen fotoğraflarını yayınladıklarını belirten Carlowicz, ağırlıklı olarak kültürel yapılar, coğrafi ve iklim şekillerine ilişkin astronotların çektiği fotoğraflardan arşivler oluşturduklarını kaydetti.

Carlowicz, fotoğrafların çekilmesi ve arşivlenmesi sürecini ilişkin, "NASA Johnson Uzay Merkezinin bir takımı var, Dünya Bilim ve Uzaktan Algılama Birimi. Bu birim astronotlara uzaya gitmeden önce fotoğraf eğitimi verir. Orada iken de onlara her gün belirli hedefler koyar. Örneğin 'bugün şu saatte Amazon Ormanları'nın üzerinden geçeceksiniz lütfen fotoğraf çekin. Şu saatte başka bir yerde olacaksınız oranın fotoğraflarını çekin.' şeklinde NASA Johnson Merkezi talimat verir" dedi.

Astronotların görev icabı olmasının yanı sıra isteğe bağlı da fotoğraf çektiğini dile getiren Carlowicz, Uzay Merkezindeki ekibin, her hafta sonu Dünya Gözlemevine kendilerine gönderilen fotoğrafları ve bilgilerini aktardığını ifade etti.

Carlowicz, bu yıl yapılan işi daha eğlenceli kılmak ve aynı zamanda astronotların uzaydayken Dünya'yı nasıl gördüklerini halka aktarmak için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Arşivlerinden 3 farklı şekilde fotoğraf seçtiklerini anlatan Carlowicz, "Fotoğrafların bir kısmını NASA Johnson'daki Dünya Bilim ve Uzaktan Algılama Birimi seçti. Onlar 8 fotoğraf seçmişti. Bir kısmını ise astronotlar seçti. Aynı zamanda arşivimizi halka açtık. Bloğumuzdan ve sosyal medya hesabımızdan 1 Şubat'ta, halktan turnuvaya katılmasını istedikleri fotoğraflar hakkında bir şeyler yazmalarını istedik" şeklinde konuştu.

Carlowicz, yaklaşık 190 fotoğrafın seçildiğini, bunlardan da elemeler yaparak 32 fotoğraf ile turnuva düzenlediklerini belirtti.

En çok farklı kanallardan önerilen fotoğrafları seçtiklerini anlatan Carlowicz, "Van Gölü 5 kişi tarafından önerildi, fotoğrafı bunun üzerine ben seçtim" dedi.

Seçilen fotoğrafların güzel olması dışında bir kriterlerinin olmadığını kaydeden Carlowicz, "Van Gölü'nü seçmemin biraz da eğlenceli bir hikayesi var. Bunu (turnuvayı) martta ilk düzenlediğimizde çalışma arkadaşlarıma 'Hangisinin kazanacağını biliyorum. Van Gölü kazanacak' demiştim" ifadesini kullandı.

Carlowicz, uzaydan fotoğraflarını yayınladıkları birçok yeri yakından görmek istediğini belirterek, Van Gölü'nün de görmek istediği yerler arasında olduğunu söyledi.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in Astronot Rubins'i Van'a davet etmesi ve kendisine Van Kedisi hediye edeceklerini açıklamasına ilişkin Carlowicz, "Bu gerçekten çok güzel bir şey. Bunun oldukça hoş ve kibarca olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Carlowicz, Rubins'in halen Uluslararası Uzay İstasyonunda görevde olduğunu ve yakın zamanda Dünya'ya döneceğini ifade etti.

Çevrim içi oylamaya 8 Mart-12 Nisan arasında sunulan 32 kare arasında Van Gölü fotoğrafı önce Hareketli Yıldızlar fotoğrafı ile finale kalmış, daha sonra da 930 binden fazla oyla birinci olmuştu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli değerlerinden biri olan ve bozulmamış doğasıyla insanları cezbeden Van Gölü'nün, uluslararası bir yarışmada gündeme gelmesi büyük yankı bulmuştu.

Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere, birçok kamu kuruluşu ve sivil toplum örgütü de destek çağrısı yapmıştı.

Vali Bilmez, Astronot Rubins'i, bölgenin uluslararası tanıtımına katkı sağladığı için resmi olarak kente davet ettiklerini duyurmuş ve astronota bir Van Kedisi hediye edeceğini duyurmuştu.

NASA astronotunun uzaydan çektiği fotoğrafta Erciş Körfezi'ndeki akıntılar çok net şekilde görülebiliyor.

Uzaydan bakıldığında başka hiçbir gölde rastlamanın mümkün olmadığı bu akıntı izleri sudaki soda miktarının bol olmasından kaynaklanırken, oluşan beyazlık görsel bir şölene dönüşüyor.

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