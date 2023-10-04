Van Gölü'nün 3 noktasında hortum oluştu
Van'da sağanak ile birlikte rüzgar da etkili olurken, Van Gölü'nün üç noktasında hortum oluştu. Hortumlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi
Van ve çevresindeki sağanak aralıklarla devam ediyor. Rüzgarın da etkili olduğu kentte, Van Gölü'nün 3 ayrı noktasında hortum oluştu.
Kentte pazar akşamından bu yana belli aralıklarla sağanak etkili oldu.
Yağışın ardından sabah saatlerinde Van Gölü'nde oluşan hortum, Edremit ilçesinden görüldü.
Bazı vatandaşlar, Van Gölü'nün 3 ayrı noktasındaki hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yaklaşık 3 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.