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        Haberler Gündem Çevre Van Gölü'nde 3 noktada görüldü

        Van Gölü'nün 3 noktasında hortum oluştu

        Van'da sağanak ile birlikte rüzgar da etkili olurken, Van Gölü'nün üç noktasında hortum oluştu. Hortumlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:39 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:39
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        Van ve çevresindeki sağanak aralıklarla devam ediyor. Rüzgarın da etkili olduğu kentte, Van Gölü'nün 3 ayrı noktasında hortum oluştu.

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        Kentte pazar akşamından bu yana belli aralıklarla sağanak etkili oldu.

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        Yağışın ardından sabah saatlerinde Van Gölü'nde oluşan hortum, Edremit ilçesinden görüldü.

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        Bazı vatandaşlar, Van Gölü'nün 3 ayrı noktasındaki hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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        Yaklaşık 3 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.

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        #van haberleri
        #van gölü
        #Hortum
        #çevre haberleri
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