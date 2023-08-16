Haberler Yaşam Van Gölü'nde eski iskele ortaya çıktı

Van Gölü'nde eski iskele ortaya çıktı Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde su kaybının yaşandığı Van Gölü'nde, erken Cumhuriyet döneminde taşımacılık için kullanılan ahşap iskelenin kazıkları ortaya çıktı İhlas Haber Ajansı Giriş: 16.08.2023 - 09:41 Güncelleme: 16.08.2023 - 09:41 facebook

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Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınma son birkaç yılda Van Gölü'nde büyük ölçüde su kaybına neden oldu. Akarsuların göle döküldüğü doğu ve kuzey bölgelerde çekilmeler kilometreleri buldu. İHA'nın haberine göre aşırı sıcaklıkla birlikte yaşanan buharlaşma, Van Gölü`ndeki su kaybını büyük ölçüde artırdı.

2 Şurada Paylaş! Kapalı bir havzada yer almasından dolayı kuraklıktan daha fazla nasibini alan Van Gölü'nde, yaklaşık 100 yıllık ahşap iskele ortaya çıktı. Adır Adası civarında bulunan iskelenin bir dönem insan ve hayvan taşımacılığı için kullanıldığı belirtilirken, iskelenin 2 metreyi bulan ahşap fore kazıkları su yüzeyine çıktı. Bölgede balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar ise gölün çekilmesinden dolayı endişeli olduklarını söyledi.