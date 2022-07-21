Van Gölü'nde facia! 3 çocuk öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Van Gölü'nde facia! 3 çocuk öldü
ABONE OL

Serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı! 3 çocuk öldü

Van Gölü'nde tam bir facia yaşandı. Olaysa serinlemek için göle giren 6 çocuktan 3'ü boğuldu

Van Gölü'nde facia! 3 çocuk öldü
Van Gölü'nde facia! 3 çocuk öldü
0:00 / 0:00
DHA

Son dakika... Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 3'ü boğuldu. Olayda, gölde yüzmeye çalışan 6 çocuktan 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıktı, 3'ü de kayboldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucu çocuklardan 2'sinin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Gölde arama yapan ekipler, kısa süre sonra kayıp olan çocuğun da cansız bedenine ulaştı.

Çocukların cenazeleri otopsi için hastaneye kaldırıldı, olay yerine gelen çocukların yakınlarından bazıları fenalaştı.

Polisler bölgede güvenlik önlemi aldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem!
GÜNDEM Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA | Pınar Damar cinayetinde kan donduran detaylar! Katil, kuzeninin kocası çıktı: Önce tokatladım sonra boğdum - Haberler
GÜNDEM Pınar Damar cinayetinde kan donduran detaylar!
Kamu düzenini bozan yabancılara sınır dışı kararı
GÜNDEM Kamu düzenini bozan yabancılara sınır dışı kararı
Bir kadın daha vahşet kurbanı... Son dakika: Kocaeli'de bir kadını kocası bıçakla katletti
GÜNDEM Bir kadın daha vahşet kurbanı! Kocası bıçakla ...
Son dakika: Evine bırakılmayınca etrafa saldırdı! Şoförü bıçaklayıp, minibüsün camını kırdı... - Güncel haberler
GÜNDEM Evine bırakılmayınca etrafa saldırdı
Son dakika: MGK toplantısı başladı
GÜNDEM MGK toplantısı başladı
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Duhok' açıklaması
GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop'tan 'Duhok' açıklaması
Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
GÜNDEM Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Lise nakil işlemleri ne zaman başlayacak? 2022 - 2023 lise nakil işlemleri ne zaman
GÜNDEM Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor?
Noterler hafta sonu açık mı? İşte nöbetçi noterlerin sorgulama sayfası
GÜNDEM Noterler hafta sonu açık mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.