Van Gölü'nde inci kefallerinin üreme döneminde avlanılmaması için tedbirler artırıldı

AA

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasını önlemek için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığından ayrılan bütçeyle kiralanan 11 araç, kaçak avcılıkla mücadelede kullanılmak üzere güvenlik güçlerine ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine dağıtıldı.

Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerinin inci kefalinin üreme döneminde avlanılmaması için yoğun mesai harcadığı vurgulandı.