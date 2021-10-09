Van Gölü için alarm sözler 0:00 / 0:00

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Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, "Küresel iklim değişikliği artık hayatımıza girdi. Paris İklim Anlaşmasıyla bu işin bir tarafı olduk. Bu bir dünya sorunu" dedi.

Van'da "Van Gölü Havzası'nda Suyun Geleceği" konulu panelde küresel ısınmaya bağlı olarak oluşan kuraklık ve alınacak önlemler tartışıldı.

Aşırı sıcaklıklar nedeniyle su seviyesinin iyice düştüğü Van Gölü'nde suyun önemine dikkati çekmek amacıyla Van YYÜ ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ortaklığında "Van Gölü Havzası'nda Suyun Geleceği" konulu panel düzenlendi.

TSO Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, iklim değişikliğiyle mücadelenin tartışılacağı programın çok değerli olduğunu söyledi.

Yakın zamanda Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı kabul ederek küresel ısınma ve kuraklıkla mücadelede önemli bir adım attığını hatırlatan Şevli, "Van Gölü'nün hızla çekilmesi, akarsuların kuruması konusu biz yöneticilere önemli görevler yükledi. Yakın zamanda İran'daki Urmiye Gölü kurudu. Van Gölü'nde benzer bir durumun yaşanmaması konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz." dedi.

Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat da küresel ısınmanın dünyadaki su kaynaklarını tehdit ettiğini belirterek, kuraklık konusunun her geçen gün daha da hayatımıza dahil olduğunu ifade etti.

Suyu doğru yönetmenin hayati önem taşıdığını anlatan Canpolat, "Bu havzada 30 bin çiftçi geçimini sağlamakta. İnci kefali bu suda yaşamını sürdürüyor. İnci kefalinin yaz aylarından üremesi için akarsuların debisi yüksek olmalı. Bölgemiz turizm açısından önemli olan Van Gölü çevresindeki sazlıklarda birçok kuş türü yaşamını sürdürmekte. Bu anlamda bu özel konunun bu panelde tartışılıyor olması çok değerli." şeklinde konuştu.

Van TSO Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş ise dünyada hızla değişen iklim değişikliğine karşı yeni yöntemler denemek gerektiğini belirterek, "Su varsa hayat vardır, su yoksa hayat yoktur. Suya saygıyı insana saygı olarak düşünüyoruz. Mutlaka suya ve geleceğe sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARTIK HAYATIMIZA GİRDİ"

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü İnşaat Mühendisi Faruk Görünüş'ün yaptığı panelde konuşan YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü Havzası'nda acilen bir su yönetimine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Tüm kurumların iş birliğiyle bir eylem planı hazırlanması gerektiğini ifade eden Alaeddinoğlu, şunları kaydetti:

"Havzada sıcaklığın son 10 yılda hızla arttığını görüyoruz. Buna bağlı olarak yağışların da sürekli azaldığına tanıklık etmekteyiz. Dolayısıyla havzadaki suyun bilançosuyla ilgili olumlu bir durum yok. Küresel iklim değişikliği artık hayatımıza girdi. Paris İklim Anlaşmasıyla bu işin bir tarafı olduk. Bu bir dünya sorunu. Van Gölü Havzası da bu durumdan olumsuz etkilendi. Bu nedenle bu sürecin yönetilmesi gerekir. Yani su yönetimi şart. Havzada ciddi bir sondaj çalışması var. Yer altı suları kötü bir şekilde kullanılıyor. Bu nedenle tüm tarafların ve özellikle halkın bilinçlendirilmesi gerekir."

"SU CİMRİSİ BİR ÜLKE OLMALIYIZ"

YYÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Demir de tarımsal kuraklıkta alternatif çözümler geliştirilmesi gerektiğini bu anlamda da bitkilerin besin ve su ihtiyacını karşılaması için geliştirilen mikorizal fungus (mikrobiyal gübre-mantar) üretimi için çalışma başlattıklarını anlattı.

Tüm dünyanın global bir krizle karşı karşıya olduğunu belirten Demir, "Coğrafyamızda küresel ısınmanın yol açtığı ve kimsenin görmek istemediği görüntüler söz konusu. Bu sene yağışlar olmadığı için bitkiler boy vermedi. Arpa ve buğdaydan verim alınamadı. Hayvancılık olumsuz etkilendi. Besiciler yayladan erken indi. Bu anlamda tarımsal kuraklıkta su yönetimi şart. Yanlış sulama yöntemleri terk edilmeli, modern sulamaya geçilmeli. Vahşi sulamayla su hunharca tüketiliyor. Karık ve tava sulama yöntemleri terk edilmeli, damlama sulama yöntemine geçilmeli. Kuraklığa dayanıklı bitkiler yetiştirmeliyiz. Mikorizal fungusu tarımda yaygınlaştırmalıyız. Bu anlamda su cimrisi bir ülke olmalıyız." şeklinde konuştu.

"SU ARTIK PETROLDEN DAHA KIYMETLİ"

YYÜ Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Menaf Turan, Van Gölü Havzası için acil eylem planı hazırlanması gerektiğini dile getirerek, "Su artık petrolden daha kıymetli. Ülkemiz su fakiri bir ülke. Nüfus artıyor buna bağlı su ihtiyacı da artıyor. Bu anlamda Van Gölü eylem planı kapsamında yapısal değişiklikler yapılması şart" dedi.

YYÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, 600 bin yıllık Van Gölü'nün seviyesinde giderek düşüş yaşandığını hatırlatarak, su konusunda duyarlılık oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

YYÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Kemeç de küresel ısınmaya bağlı olarak doğal afetlerin arttığına vurgu yaptı.

Programı, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve vatandaşlar izledi.