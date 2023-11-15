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        Haberler Yaşam Van Gölü'ndeki su altında kalan antik yolda yürüdüler

        Van Gölü'ndeki su altında kalan antik yolda yürüdüler

        Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi, Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası'na ulaşımın sağlanması için yapılan ve yıllar önceki yükselme nedeniyle büyük bölümü suyun altında kalan 1 kilometrelik antik yolda yürüdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 09:32 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:32
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        Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi açıklarında yer alan Çarpanak Adası, üzerindeki Ktouts Manastırı ve doğasıyla yılın her döneminde çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

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        Ceylan ve ekibi de ayaklarına bağladıkları kurşun plakalarla adayı karaya bağlayan ve yıllar önceki yükselme nedeniyle büyük bölümü su altında kalan 1 kilometre uzunluğundaki yolda yürüdü.

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        Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve Van Diving Dalış Okulu dalgıçlarının da katıldığı etkinlikte, Ceylan ve beraberindekiler, antik yolu görüntüleyerek kayıt altına aldı.

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        Ceylan, göldeki 4 büyük adadan biri olan Çarpanak Adası'nın doğasıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

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        Van Gölü'nün önemli adalarından Çarpanak Adası'nda bulunan Ktouts Manastırı'na bir zamanlar Ermenilerin ibadet etmeye geldiğini anlatan Ceylan, "Ada yapılan yol ile karayla bağlanmıştı. Yol zamanla su altında kaldı.

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        Biz de paletlerimizi elimize alarak ayaklarımıza bağladığımız 8 kilogram ağırlığındaki kurşun plakalarla büyük bölümü su altında kalan yolda yürüdük. Su seviyesi bazı noktalarda 5 metreyi geçiyordu.

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        Göldeki güzelliklere dikkat çekmek istedik. Van Gölü doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri. Sahip çıkmamız, korumamız gerekiyor" diye konuştu.

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        #van gölü
        #antik yol
        #haberler
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