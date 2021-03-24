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Van Gölü'ne nefes aldıracak dev proje tamamlandı! Sırada dip temizliği var

Van Büyükşehir Belediyesinin, Van Gölü'nün yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorununu gidermek amacıyla 3 yıl önce yapımına başladığı "İleri Biyolojik Arıtma Tesisi" tamamlandı. Nisan ayında devreye alınacak 180 milyon liralık proje sayesinde, eşsiz doğası, masmavi sularıyla bölgenin en önemli değerleri arasında yer alan gölün kirlilik sorunu ortadan kaldırılacak. Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Tesis devreye girdikten sonra Van Gölü kirlenmekten kurtulacak. Ondan sonra sahil bölgesinde dip çamuru temizliğini yapacağız" dedi

Van Gölü'ne nefes aldıracak proje tamamlandı
Van Gölü'ne nefes aldıracak proje tamamlandı
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AA

Van Büyükşehir Belediyesinin, Van Gölü'nün yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorununu gidermek amacıyla 3 yıl önce yapımına başladığı "İleri Biyolojik Arıtma Tesisi" tamamlandı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesinin Tuşba ilçesinde yaptırdığı arıtma tesisi, doğal güzellikleri, eşsiz koyları ve mavi bayraklı plajlarıyla görenleri kendine hayran bırakan Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak. Yıllardır göle deşarj edilen atık suların arıtılmasını sağlayacak yaklaşık 180 milyon lira bütçeli tesis, kentin 50 yıllık atık su arıtma ihtiyacını karşılayacak.

NİSAN AYINDA DEVREYE ALINACAK

İleri teknolojiyle donatılan, koku giderici sistemlerin kullanıldığı tesis nisan ayında devreye alınacak. Bu sayede endemik bir tür olan inci kefaline ve çevresindeki sazlıklarda barınan yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan gölde atık suların neden olduğu kirlilik önlenecek. Tesisin çalışmaya başlamasının ardından daha önce atık suların döküldüğü Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerindeki göl kıyısında dip çamuru temizliği yapılacak.

'BUGÜNE KADAR ARITILMADAN GÖLE AKTILIYORDU'

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin en büyük değeri olan Van Gölü'nün son yıllarda aşırı kirlenmeyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Belediyelerin atık sularının bugüne kadar arıtılmadan göle akıtıldığına dikkati çeken Bilmez, "Kentimizde günlük atık suyun ancak yüzde 25'i arıtılıyordu, diğer kısmı arıtılmadan göle deşarj ediliyordu. Bu nedenle tüm imkanlarımızı arıtma tesisinin bir an önce devreye alınması için kullandık. Çok şükür temelini attığımız bu tesisimizde son aşamaya gelindi. Tüm montajları yapıldı." diye konuştu.

'GÖLÜ, MAVİ RENGİYLE GELECEK NESİLLERE DEVREDECEĞİZ'

Şu anda son kontrollerin ve çevre düzenlemesinin yapıldığını aktaran Bilmez, tesisin gelecek aydan itibaren su almaya başlayacağı müjdesini verdi. Bilmez, Türkiye'nin en büyük arıtma tesislerinden birini inşa ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bugün için günlük ortalama atık su miktarımız 100 bin metreküp. Bu tesis 200 bin metreküp atık suyu işleyebilecek kapasiteye sahip. Yaklaşık 180 milyon civarında bir maliyeti olacak. İnşallah tesis devreye girdikten sonra Van Gölü artık kirlenmekten kurtulacak. Ondan sonra sahil bölgesinde dip çamuru temizliğini yapacağız. Bu çalışmalarla Van Gölü'nü her yerinde yüzülebilen, piknik yapılabilen bir hale getireceğiz. Ecdadımızdan teslim aldığımız bu gölü, mavi rengiyle gelecek nesillere devredeceğiz."

'İNCİ KEFALİ ÜREME ALANLARI DA ARTACAK'

Göle kıyısı olan diğer belediyelerde de artıma tesislerinin devreye alınması için çalışma yürütüldüğünü anlatan Bilmez, "Türkiye'deki en modern tesislerden birini inşa ettik. Son teknoloji makineler kullanıldı. İnşallah bu tesis sayesinde Van Gölü daha mavi, daha temiz olacak. Van Gölü'nde tek balık türü olan inci kefali yaşıyor. Göl kirlenince onların da yaşam alanı daralıyordu. İnşallah Van Gölü temiz kalınca balığın üreme alanları da artacak" ifadelerini kullandı.

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