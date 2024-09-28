Van Gölünün derinliklerinde sürpriz evlenme teklifi

Ben de AKEM pankartı sandım. Bir anda evlilik teklifi pankartını görünce nasıl nefes alacağımı unuttum. Bir anda yukarı çıkmak istedim. İbrahim hoca sağ olsun beni sakinleştirdi. Çok mutluyum. Ömrüm boyunca unutamayacağım bir an yaşandı. Ailelerimiz de burada. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dalış eğitmeni Atacan, mutlu günlerine tanıklık ettikleri çifte ömür boyu mutluluklar diledi.