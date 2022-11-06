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Van'da, 30 kilo 985 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi

DHA

Van'da, 30 kilo 985 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi


VAN, (DHA)VAN'ın Edremit ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 30 kilo 985 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Edremit ilçesinde arazide operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 30 kilo 985 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Polis, uyuşturucuyla ilgili 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-11-06 16:08:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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