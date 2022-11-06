Van'da, 30 kilo 985 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi (2)- Yeniden

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VAN, (DHA)VAN'ın Edremit ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 30 kilo 985 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Edremit ilçesinde arazide operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yapılan aramada 30 kilo 985 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Jandarma, uyuşturucuyla ilgili 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-11-06 20:12:33



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