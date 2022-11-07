SAK Timi, 20 metre derinlikteki tabancayı, 5 dakikada tespit edip su yüzeyine çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SAK Timi, 20 metre derinlikteki tabancayı, 5 dakikada tespit edip su yüzeyine çıkardı

DHA

SAK Timi, 20 metre derinlikteki tabancayı, 5 dakikada tespit edip su yüzeyine çıkardı


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Van Gölü'nde dalış eğitimi yaptı. DHA ekibince görüntülenen dalışta tim, 20 metre derinlikteki suç aleti tabancayı 5 dakika içerisinde tespit edip, su yüzeyine çıkardı. SAK Tim Komutanı Jandarma Kıdemli Üstçavuş Sefa Mart, "Kuruluşumuzdan bu yana 16 boğulma olayı, 2 tekne kazasına müdahale edip, 4 suç aleti ve 11 kayıp vatandaşa ulaştık" dedi.
Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2018 yılında kurulan, Van ile çevre 6 ildeki göl, gölet ve akarsularda boğulma vakaları ile sel felaketlerine karşı görev yapan SAK Timi, aynı zamanda su altında delil toplama, suç aleti ve ceset bulma konusunda önemli katkılar sunuyor. Kurulduğu günden bu yana 16 boğulma vakası ile 2 tekne kazasına müdahale eden SAK Timi, bir eğitim dalışı sırasında ise bilim insanlarınca 'Van Gölü mercan balığı' olarak adlandırılan balık türünü keşfetti.
ÖZEL TASARLANMIŞ BOTLARLA HIZLI MÜDAHALE
7 kişinin görev yaptığı SAK Timi'nin hızlı müdahale için saatteki hızı 60 kilometreyi bulan 2 botu ile 2 sualtı cihazı bulunuyor. Özel tasarlanmış botlar, ihbarlar sonrası olay yerine ulaşıyor. DHA ekibi, haftanın 3 günü Edremit´te Van Gölü'nde eğitim dalışı yapan SAK Timi'nin o anlarını görüntüledi. 40 kilo tüp ve tesisat ile maksimum 42 metre derinliğe kadar dalış yapabilen SAK Timi, 20 metre derinlikteki suç aleti tabancayı 5 dakika içerisinde tespit edip, su yüzeyine çıkardı.
'ŞU ANA KADAR KAYIP 11 KİŞİYE ULAŞILDI'
Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi Komutanı Jandarma Kıdemli Üstçavuş Sefa Mart, "Sorumluluk bölgemizde Van, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Muş, Siirt ve Hakkari bulunuyor. Timimizde profesyonel 7 dalgıç görev yapmaktadır. Kuruluşumuzdan bu yana 16 boğulma olayı, 2 tekne kazasına müdahale edip, 4 suç aleti ve 11 kayıp vatandaşa ulaştık. 2018 yılında Van Gölü'ne yaptığımız eğitim dalışı esnasında mekrobiyalitler üzerinde yaşayan 5 santimetre boyunda yeni bir balık türüne ranstlanılmış, bilim insanlarınca yapılan araştırmada balığa 'Van Gölü mercan balığı' isim verilmişti" dedi.
EĞİTİM DALIŞI SIRASINDA 'ATIK' MESAİSİ
Van Gölü'ne dikkat çekmek için zaman zaman 10 metre derinliğe dalış yaptıklarını anlatan Mart, "Göle yaptığımız eğitim dalışlar sırasında yanımızdaki file ve çöp torbaları ile atık topluyoruz. Toplanan atıkları karaya çıkartıp, belediye ile irtibat sağlayarak geri dönüşüme kazandırıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2022-11-07 10:13:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da, 30 kilo 985 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Van'da, 30 kilo 985 gram sıvı metamfetamin ele ...
Van'da 31 kilo 396 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 31 kilo 396 gram sentetik uyuşturucu ele ...
Van'da, 30 kilo 985 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, 30 kilo 985 gram sıvı metamfetamin ele ...
Van'da iş yerinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
YEREL HABERLER Van'da iş yerinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
Van'da "Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı" düzenlendi
YEREL HABERLER Van'da "Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı" düzenlendi
(Görüntülü)EREN ABLUKA SONBAKAR-KIŞ OPERASYONU EREN ABLUKA SONBAKAR-KIŞ OPERASYONU
YEREL HABERLER (Görüntülü)EREN ABLUKA SONBAKAR-KIŞ OPERASYONU EREN ...
Van'da üretime başlayacak 16 tekstil fabrikasında binlerce genç iş sahibi olacak
YEREL HABERLER Van'da üretime başlayacak 16 tekstil fabrikasında ...
(Görüntülü) VAN&#039;DA, GALATASARAY TARAFTARLARININ GALİBİYET SEVİNCİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN'DA, GALATASARAY TARAFTARLARININ ...
Van'da hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Van'da hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan kişi ...
Van'da jandarma ekipleri iki ayda 1963 düzensiz göçmen yakaladı
YEREL HABERLER Van'da jandarma ekipleri iki ayda 1963 düzensiz ...
Van'da 2 ayda 1963 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 2 ayda 1963 kaçak göçmen yakalandı
Spor Toto Ümitler Mix 1. Lig 1. Etap Judo Müsabakaları Van'da başladı
YEREL HABERLER Spor Toto Ümitler Mix 1. Lig 1. Etap Judo ...
Van'daki ızgara planlı antik kentte kazı çalışmaları devam edecek
YEREL HABERLER Van'daki ızgara planlı antik kentte kazı çalışmaları ...
Van'da arıcılar, kaya balına ulaşabilmek için 11 metrelik merdiven yaptı
YEREL HABERLER Van'da arıcılar, kaya balına ulaşabilmek için 11 ...
Van'da dört kurumun katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Van'da dört kurumun katılımıyla deprem tatbikatı ...
Van'da deprem tatbikatında enkaz altında kalanlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Van'da deprem tatbikatında enkaz altında kalanlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.