Van'da PKK sığınağında mühimmat ele geçirildi



VAN, (DHA)VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK tarafından kullanılan sığınak ve barınaklarda, mühimmat ve EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen pil bloku ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yurt içindeki terörle mücadele çalışmaları kapsamında, Çatak kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda arama yaptı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda; 1 roketatar, 2 roketatar sevk fişeği, 1 anti tank mühimmatı, 10 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen birbirine bantlanmış pil bloku ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Barınak ve sığınaklar, kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler de yerinde imha edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-11-08 16:44:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.