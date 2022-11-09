Başkale'de uyuşturucu operasyonu

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VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda, araziye gizlenmiş 30 kilo 784 gram toz esrar ve 5 kilo 206 gram metamfetamin ele geçirilirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı koordinesinde Başkale ilçesi kırsalında yaptıkları arama tarama faaliyetinde, araziye gizlenmiş 30 kilo 784 gram toz esrar ve 5 kilo 206 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-11-09 15:26:20



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